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Delprato torna su Lazio Parma: “Mi viene in mente il primo tempo di Roma…”
Enrico Delprato, capitano del Parma, durante la conferenza stampa prima della partita contro il Bologna è andato ad analizzare le ultime partite della sua squadra, tra le quali quella all’Olimpico contro la Lazio dello scorso 24 Ottobre. Ecco le sue parole.
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Le parole di Delprato in conferenza stampa
Il 3-0 a Bergamo è un po’ largo, ci sono state difficoltà anche in questa partita, soprattutto all’inizio nei primi venti minuti. Non è tutto positivo quando si vince, né tutto negativo quando si perde: mi viene in mente anche a Roma con la Lazio, il primo tempo è stato fatto bene e poi abbiamo perso“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
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|10
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|10
|13
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|10
|14
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|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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