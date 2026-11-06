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Delprato torna su Lazio Parma: “Mi viene in mente il primo tempo di Roma…”

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4 ore ago

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Delprato Lazio Parma

Enrico Delprato, capitano del Parma, durante la conferenza stampa prima della partita contro il Bologna è andato ad analizzare le ultime partite della sua squadra, tra le quali quella all’Olimpico contro la Lazio dello scorso 24 Ottobre. Ecco le sue parole.

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Le parole di Delprato in conferenza stampa

Il 3-0 a Bergamo è un po’ largo, ci sono state difficoltà anche in questa partita, soprattutto all’inizio nei primi venti minuti. Non è tutto positivo quando si vince, né tutto negativo quando si perde: mi viene in mente anche a Roma con la Lazio, il primo tempo è stato fatto bene e poi abbiamo perso“.

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