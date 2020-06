Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Giovedì 25 giugno, nella serata di ieri la Lazio è stata sconfitta per 3-2 dall’Atalanta. Quest’oggi i biancocelesti sono tornati a lavoro per preparare al meglio la sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Ma come di consueto andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata (qui in versione audio).

Post Atalanta-Lazio

Nella serata di ieri la Lazio ha perso il big match contro l’Atalanta per 3-2 (questi i numeri della sconfitta). Dalla gara del Gewiss Stadium il club biancoceleste ne esce ancor più con le ossa rotte, Cataldi dopo aver effettuato dei test, ha riscontrato un problema ai legamenti e sarà out sabato. Queste le sentenze del giudice sportivo dopo le partite di ieri. Sui social invece, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic non mollano e caricano la squadra in vista della Fiorentina. Ha parlato dell’imminente faccia a faccia, anche il difensore dei viola Ceccherini. Si sono espressi sull’incontro di Bergamo: Cucchi, Sconcerti, Orsi, Stellone ed il dottor Pulcini.



Calciomercato

Nonostante apra ufficialmente il 1 settembre, il calciomercato sembra ormai entrato nel vivo. Se da una parte Kumbulla sembra più vicino alla Lazio, il club biancoceleste è entrato nella lotta per un giovane difensore dell’Hajduk Spalato.

Altre news

Mentre Stam ha parlato così del suo approdo alla Lazio, Gravina si è espresso sulla ripresa. Infine tra Sky e la Lega Serie A sembra ci siano rapporti tesi.

Paolo Miani

