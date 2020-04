Tempo di lettura: < 1 minuto

DENDONCKER LAZIO – Mentre in Serie A si continua a discutere su una possibile ripresa del campionato, sono già molteplici le voci che si aggirano in ottica calciomercato. In casa Lazio sembra spuntato con insistenza il nome di Leander Dendoncker, 25enne centrocampista del Wolverhampton.

Dendoncker-Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Dendoncker del Wolverhampton. Il jolly belga che può giocare sia in difesa che a centrocampo ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe essere indirizzata da Mendes che ha un legame strettissimo con la proprietà cinese del club inglese. Nell’ultimo anno sotto la guida di Nuno Espirito Santo, il 25enne ha disputato 20 partite da centrocampista centrale, 7 da interno destro e 16 da difensore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.