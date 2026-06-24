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La programmazione dei big match di Serie A 26/27: c’è il derby di Roma

Published

33 minuti ago

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Lazio e Roma in campo

Anche se siamo ancora lontani un paio di mesi dall’inizio della Serie A 2026/2027, la Lega ha già reso nota la programmazione televisiva dei 20 big match del prossimo campionato, selezionati dai licenziatari dei diritti audiovisivi: tra questi c’è anche il derby tra Roma e Lazio, del girone d’andata, previsto in occasione della 15ª giornata; a trasmetterlo sarà, in esclusiva, la piattaforma DAZN. Vediamo, di seguito, tutte le scelte dei broadcaster, che non riguardano la Lazio.

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Il derby d’andata sarà trasmesso, in esclusiva, da DAZN

La quindicesima giornata della prossima Serie A si giocherà nel mese di dicembre e vedrà non solo il derby capitolino, ma anche il big match tra Napoli e Milan, dal sapore particolare per Massimiliano Allegri.

In aggiunta a questi due big match, i broadcaster si sono suddivisi anche gli altri incontri di cartello del campionato che inizierà in agosto. La distribuzione dei diritti vede DAZN fare la parte del leone, ma concede alcune belle partite anche a SKY:

3ª giornata: Inter-Napoli (DAZN)
3ª giornata: Juventus-Milan (DAZN)
5ª giornata: Juventus-Atalanta (SKY)
5ª giornata: Roma-Inter (DAZN)
10ª giornata: Juventus-Napoli (DAZN)
10ª giornata: Milan-Inter (SKY)
16ª giornata: Roma-Juventus (SKY)
19ª giornata: Inter-Juventus (DAZN)
19ª giornata: Roma-Milan (DAZN)
22ª giornata: Milan-Juventus (DAZN)
22ª giornata: Napoli-Inter (DAZN)
24ª giornata: Inter-Milan (SKY)
24ª giornata: Napoli-Juventus (DAZN)
27ª giornata: Juventus-Roma (DAZN)
31ª giornata: Inter-Roma (DAZN)
32ª giornata: Milan-Napoli (DAZN)
36ª giornata: Juventus-Inter (DAZN)
36ª giornata: Milan-Roma (DAZN) 

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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