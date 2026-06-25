Derby di Roma snobbato: è l’ultima scelta di DAZN e Sky

Destano scalpore le scelte di Sky e DAZN: ieri i broadcaster si sono spartiti i match di cartello che trasmetteranno sui propri canali e il derby Lazio Roma è stato assegnato per ultimo. Segno, quest’ultimo, di una stracittadina che sta perdendo appeal a livello nazionale e su cui le emittenti tv hanno deciso di non puntare.

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Sky e DAZN snobbano il derby di Roma: Lazio – Roma scelto per ultimo

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri le emittenti tv hanno comunicato la spartizione dei match di cartello della stagione 2026-2027. E mentre DAZN si è subito assicurata l’esclusiva di Inter-Napoli, Juve-Milan e Inter-Juve, la scelta di Sky per le partite da trasmettere in co-esclusiva è ricaduta sui due derby di Milano. Sky, poi, si è assicurata anche i diritti di Roma-Juventus e Juventus-Atalanta, mentre il derby di Roma ha continuato ad essere snobbato fino all’ultima pick, ricaduta su Lazio-Roma alla quindicesima giornata. Segnale evidente del sempre minor appeal di cui gode il calcio della Capitale, sempre più relegato ai margini delle attenzioni della Penisola.

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