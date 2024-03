Derby della Capitale, i giallorossi recuperano un attaccante

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY INFORTUNIO - La Lazio attende la fine della pausa nazionali, per scendere in campo e applicare gli insegnamenti del neo allenatore Igor Tudor. I match che disputeranno i biancocelesti sono tutt'altro che semplici per cominciare un nuovo percorso, ma la posta in palio è alta, bisogna risalire la classifica.

I prossimi match della Lazio

La Lazio tornerà allo Stadio Olimpico sabato 30 marzo 2024 contro la Juventus, match valido per trentesima giornata di Serie A. Dopodiché, gli uomini di Tudor, dovranno nuovamente affrontare la Vecchia Signora per l'andata delle Semifinali di Coppa Italia, per poi tornare in campionato contro la Roma.

Il derby della Capitale, il rientro dei giallorossi

La Roma ha qualche giocatore non al meglio della condizione fisica. Paulo Dybala tenta di spingere il rientro contro il Lecce dopo l'affaticamento, stesso problema per Ndicka e Lukaku ha un problema al linguine a condizionarlo da un po'. Daniele De Rossi però potrebbe fare affidamento sul rientro di Tammy Abraham, infortunatosi al legamento crociato nello scorso finale di stagione. L'inglese potrebbe quindi essere l'oggetto misterioso della Roma per il derby, match che avrà luogo il 6 aprile 2024.