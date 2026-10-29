Derby Lazio Roma: la promozione che fa discutere i tifosi

I tifosi della Lazio sono già entrati in clima derby, data l’uscita di una promozione che comprende tre partite inclusa quella contro la Roma, che sta facendo discutere. Ecco l’ultima mossa della società per far tornare i tifosi allo stadio.

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La situazione dei tifosi della Lazio

La Lazio è da mesi al centro del dibattito sulle principali testate giornalistiche per la questione della protesta e dello stadio vuoto. Questione che sta facendo sempre di più il giro del mondo dopo il primo posto in classifica e l’esodo di martedì a Reggio Emilia con più di 10.000 tifosi in trasferta. L’unica dove i tifosi hanno promesso di tornare in casa è il derby contro la Roma, e proprio negli ultimi giorni si è creata una questione a riguardo che fa discutere i tifosi.

La promozione che fa discutere

Da domani alle 11 la Lazio lancerà la vendita del Pack 3, che consentirà ai tifosi biancocelesti di assicurarsi in anticipo un posto per il derby contro la Roma, senza aspettare la vendita libera dei singoli biglietti. Il pacchetto comprende obbligatoriamente anche le gare contro Lecce, il 21 novembre, e Atalanta, il 6 dicembre. Sarà acquistabile fino alle 23.59 dell’8 novembre.

Acquistare il pacchetto permetterebbe di garantirsi subito un posto per la stracittadina, riducendo inoltre la disponibilità residua per la vendita libera, alla quale potranno accedere anche i sostenitori romanisti secondo modalità ancora da stabilire. D’altra parte, però, significherebbe pagare anche i biglietti per Lecce e Atalanta, due partite nelle quali i gruppi organizzati potrebbero continuare a disertare lo stadio se la contestazione non dovesse cambiare direzione.

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