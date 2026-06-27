Protesta tifosi della Lazio: tutti i dettagli della manifestazione

La tifoseria organizzata della Lazio ha comunicato data e orario della manifestazione di protesta contro la gestione Lotito, l’evento partirà giovedì 2 luglio alle 17:30 e andrà avanti anche di sera: tutti i dettagli dell’appuntamento.

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I dettagli della manifestazione contro Lotito, che vedrà protagonisti i tifosi della Lazio.

Per il terzo anno consecutivo i supporter biancocelesti scenderanno in piazza contro l’attuale gestione del club. Appuntamento fissato per giovedì 2 luglio alle ore 17:30, l’invito a partecipare è rivolto a tutti. La Curva Nord promette scintille: “Daremo vita alla più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane”.

Il punto di incontro sarà a Ponte Milvio, lato piazzale Cardinale Consalvi e il corteo dovrebbe raggiungere Piazzale Ankara, sotto lo Stadio Flaminio. Due location emblematiche della storia della Lazio. La manifestazione proseguirà fino a tarda serata con interventi di personaggi importanti del mondo biancoceleste, esibizioni di cantanti di fede laziale e un dj set. Insomma, qualcosa di assolutamente unico.

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