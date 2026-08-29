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Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: “E’ in gravi condizioni”

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47 minuti ago

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Di Battista Cuba ricovero malore

Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e attualmente reporter per Il Fatto Quotidiano – nonché grande tifoso laziale -, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe ricoverato in gravi condizioni a Cuba.

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Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni: gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 29 AGOSTO ORE 16:52 – Alessandro Di Battista sarà trasferito all’Avana in ambulanza dall’ospedale di Santa Clara. Lo rendono noto all’ANSA fonti informate.

AGGIORNAMENTO 29 AGOSTO ORE 14:52 – Secondo quanto riferito da Peter Gomez, raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera, Alessandro Di Battista sarebbe in coma, ma non è chiaro se sia stato indotto farmacologicamente.

Alessandro Di Battista, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Come riferito anche da Il Fatto Quotidiano, l’ex parlamentare si trova sull’isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Nella serata di venerdì, infatti, avrebbe accusato prima un forte mal di testa e poi un malore. In una nota il Movimento 5 Stelle ha espresso vicinanza alla famiglia: “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.

*la notizia è in aggiornamento…

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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