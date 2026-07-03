Di Battista: “Il tirannuncolo della Roma verrà spazzato via della storia!”

Anche Alessandro Di Battista, non presente fisicamente ma intervenuto con un video registrato, ha partecipato alla grande manifestazione organizzata dai tifosi della Lazio contro il presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Alessandro Di Battista alla manifestazione dei tifosi contro Lotito

“Sono malato di Lazio, sono appassionato di calcio, ma soprattutto di Lazio. Solo i laziali sanno cosa significa tifare la Lazio. Non si può capire la lazialità senza aver avuto la fortuna di essere stati scelti dalla Lazio. Ringrazio tutti quelli in piazza, i gruppi organizzati, il tirannucolo verrà spazzato via dalla storia.

Quel giorno arriverà, e sarà altro che il 26 maggio, sarà una liberazione totale. Le piazze saranno invase per la liberazione di questo gestoretto, che probabilmente è anche della Roma. Non molleremo fino alla fine, ci libereremo di questo personaggio che non va mai chiamato “presidente”, perché non lo è mai stato. Non andare allo stadio è un sacrificio giusto, il calcio è di chi lo ama e di chi ricorda questa “cazzo” di storia. Saremo di esempio anche per le altre tifoserie. Questa è la strada giusta, forza Lazio!”.

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