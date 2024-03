Un mese di stop per Di Bello dopo Lazio - Milan: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI BELLO STOP LAZIO MILAN - Gli errori commessi da Di Bello in Lazio - Milan costeranno all'arbitro uno stop di circa un mese. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Lazio - Milan, Di Bello fermato per un mese: è già la seconda volta stagionale

Dal mancato rigore su Castellanos alle tre espulsioni nella ripresa, sono molti i dubbi sollevati dall'arbitraggio di Di Bello durante Lazio - Milan. Della stessa opinione sarebbe anche l'AIA, i cui vertici avrebbero deciso di fermare per circa un mese il fischietto. Si tratta del secondo stop stagionale per l'arbitro, che era già stato sospeso dalla direzione in precedenza dopo il rigore non concesso al Bologna nella trasferta di Torino contro la Juventus.