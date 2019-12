Tempo di lettura: < 1 minuto

DI BIAGIO LAZIO JUVENTUS – Si scalda l’atmosfera per Lazio–Juventus, in programma sabato 7 dicembre alle 20.45. Il popolo biancoceleste ha risposto presente ed ora spetterà alle squadre garantire uno spettacolo all’altezza. Gigi Di Biagio, ex CT dell’Italia U21, non si aspettava una classifica del genere dopo le prime giornate di Serie A ed è pronto per vivere la sfida di sabato. Queste le sue parole a TMW Radio.

La classifica

“In alto mi aspettavo Juve e Napoli, poi magari l’Inter. I partenopei hanno dei problemi, ma Conte e anche la Roma di Fonseca stanno facendo qualcosa d’incredibile. La classifica parla chiaro, sono due sorprese in senso assoluto, oltre a Lazio e Cagliari“.

Lazio-Juventus

“La Juve è più in difficoltà ma può uscire vittoriosa, perché sa come gestire gli uomini in queste gare importanti. Forse, l’aver preservato Ronaldo è stata una mossa attuata per arrivare alla sfida contro la Lazio nel modo migliore”.