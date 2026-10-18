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Di Canio attacca Guendouzi: “Si sentiva superiore, era dissonante. Guardate Frattesi”
Durante Sky Calcio Club, andato in onda su Sky al termine della gara vinta dalla Lazio contro la Juventus, Paolo Di Canio si è soffermato anche sul centrocampo della squadra biancoceleste, mettendo a paragone Guendouzi e Frattesi per il ruolo di leadership nella squadra. Di seguito il suo pensiero.
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Le parole di Di Canio su Guendouzi e Frattesi alla Lazio
“Per quanto stiamo vedendo mi sembra un gruppo sano e senza ego incredibili che si sentono superiori rispetto al contesto. Penso per esempio a Guendouzi, che era più dissonante che assonnante come leader e si sentiva superiore: quando sbagliava lui, indicava gli altri”.
“Questo è un gruppo sano e serio che ascolta il proprio allenatore. L’arrivo di Frattesi è stato determinante non solo per la qualità ma perché quando ha detto: ‘Mi butto nel fuoco per Gattuso’ ha portato quella idea poi in campo. Insieme al suo capitano sono leader positivi”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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