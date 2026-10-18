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Di Canio attacca Guendouzi: “Si sentiva superiore, era dissonante. Guardate Frattesi”

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58 minuti ago

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Di Canio Guendouzi Frattesi confronto Lazio

Durante Sky Calcio Club, andato in onda su Sky al termine della gara vinta dalla Lazio contro la Juventus, Paolo Di Canio si è soffermato anche sul centrocampo della squadra biancoceleste, mettendo a paragone Guendouzi e Frattesi per il ruolo di leadership nella squadra. Di seguito il suo pensiero.

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Le parole di Di Canio su Guendouzi e Frattesi alla Lazio

“Per quanto stiamo vedendo mi sembra un gruppo sano e senza ego incredibili che si sentono superiori rispetto al contesto. Penso per esempio a Guendouzi, che era più dissonante che assonnante come leader e si sentiva superiore: quando sbagliava lui, indicava gli altri”. 

“Questo è un gruppo sano e serio che ascolta il proprio allenatore. L’arrivo di Frattesi è stato determinante non solo per la qualità ma perché quando ha detto: ‘Mi butto nel fuoco per Gattuso’ ha portato quella idea poi in campo. Insieme al suo capitano sono leader positivi”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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