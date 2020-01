Tempo di lettura: < 1 minuto

PAOLO DI CANIO LAZIO – Aumenta la tensione il vista del derby di ritorno tra Lazio e Roma. Paolo Di Canio, uno che di derby ne sa qualcosa, sostiene la sua filosofia di non puntare mai al pareggio. “Il derby è meglio perderlo con la possibilità di fare la storia”. È sempre stato un guerriero in campo ed è intervenuto su Fanpage.it per dire la sua sulla partita di domenica. Ecco le sue parole.

Il valore del derby

“Ogni palla è una guerra, diversa da quella che fai ogni domenica. Alcuni allenatori, anche per distaccarsi e non mettere sotto pressione i giocatori, hanno parlato di una partita uguale a tutte le altre e sempre con tre punti in palio. Il derby invece vale molto di più, e soprattutto nella vita di tutti i giorni. Quando tu esci e vai dal fruttivendolo o in edicola, che tu sia della Roma o della Lazio. Credo che valga per la città di Roma e anche per altre città. In Italia soprattutto”.

Chi arriva meglio tra Lazio e Roma

“Sarà straordinario per me questo derby, perché per la Roma è importante per mantenere la posizione in classifica e continuare ad inseguire il piazzamento Champions, e ne ha tutte le possibilità anche se ritengo l’Atalanta quella più forte tra le squadre in corsa. I giallorossi possono inoltre fermare una Lazio lanciatissima. Qualcuno mette in dubbio il sogno Scudetto della squadra di Inzaghi, ma se vince anche questa partita e il recupero e continua in questo campionato senza la fatica delle coppe, allora qualcuno potrebbe davvero crederci. La Roma ha dunque due obiettivi: vincere per sé e per fermare la Lazio“.

