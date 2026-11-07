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Di Canio: “Gattuso è un allenatore incredibile”
Paolo Di Canio ha concesso un’intervista a Repubblica: l’ex calciatore della Lazio ha parlato anche del rendimento della squadra biancoceleste in questo inizio di stagione e dei meriti del suo allenatore, Gennaro Gattuso.
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L’intervista a Di Canio sulla Lazio e Gennaro Gattuso
“Gattuso è credibile per un gruppo di ragazzi umili e affamati. Sa strigliarli, ma pure coccolarli, da fratello maggiore. Con lo stadio vuoto non hanno pressione se sbagliano, l’affetto i tifosi lo trasmettono in trasferta. Un mix paradossalmente perfetto”.
“Questa Lazio sta diventando una cosa poetica eppure carnale. Prima o poi perderanno una partita, naturalmente, ma giocano una sola volta a settimana e possono durare a lungo”.
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