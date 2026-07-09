Di Canio: “La gente ormai odia Lotito, usiamo le parole giuste”

Paolo Di Canio, ex attaccante biancoceleste, ha concesso un’intervista a Repubblica dove ha parlato di calcio, della sua carriera e di Lazio, dedicando un pensiero aspro a Claudio Lotito, e allineato a quello della maggior parte dei tifosi.

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L’intervista a Di Canio: ecco le sue parole su Claudio Lotito

“Su Lotito dico solo questo: lui gestisce il club come fosse un esercizio commerciale, tratta i tifosi come clienti. Se però non vengono più al locale, io lo lascio no? Mi rivolgo a lui: è normale rimanere lì? Io per decenza andrei via. I tifosi fanno investimenti economici e sentimentali, vanno rispettati. La gente ormai lo odia, usiamo le parole giuste. Gli ha tolto la possibilità di illudersi e sognare”.

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