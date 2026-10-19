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Di Canio: “Tocchiamo il sacro, ma in questa Lazio rivedo quella di Maestrelli”

Published

3 ore ago

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Di Canio Lazio Gattuso Maestrelli paragone

Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, nel commentare la vittoria della Lazio allo Stadium contro la Juventus, ha risposto alla provocazione di Caressa che, audacemente, ha paragonato la squadra attuale a quella che vinse il primo scudetto con Maestrelli.

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Le parole di Di Canio sul paragone della Lazio di Gattuso con quella di Maestrelli

“Stiamo toccando la sacralità e potrebbe sembrare una blasfemia calcistica. Sono situazioni diverse, lì c’erano dei gruppi di una personalità di cui papà Maestrelli ha saputo tenere l’equilibrio in modo meraviglioso. Il paragone però ci sta, soprattutto per la partenza e per le condizioni che si stavano creando perché poteva essere un disastro”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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