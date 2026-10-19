NOTIZIE
Di Canio: “Tocchiamo il sacro, ma in questa Lazio rivedo quella di Maestrelli”
Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, nel commentare la vittoria della Lazio allo Stadium contro la Juventus, ha risposto alla provocazione di Caressa che, audacemente, ha paragonato la squadra attuale a quella che vinse il primo scudetto con Maestrelli.
Leggi anche: Di Canio attacca Guendouzi: “Si sentiva superiore, era dissonante. Guardate Frattesi”
Le parole di Di Canio sul paragone della Lazio di Gattuso con quella di Maestrelli
“Stiamo toccando la sacralità e potrebbe sembrare una blasfemia calcistica. Sono situazioni diverse, lì c’erano dei gruppi di una personalità di cui papà Maestrelli ha saputo tenere l’equilibrio in modo meraviglioso. Il paragone però ci sta, soprattutto per la partenza e per le condizioni che si stavano creando perché poteva essere un disastro”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE10 ore ago
Progetto Flaminio: dialogo su più fronti col Comune
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Marusic, è la settimana del rientro? Il giocatore punta il Parma
-
NOTIZIE1 giorno ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Gudmundsson, domani nuovi esami: la situazione