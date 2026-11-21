Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervista al termine della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Lecce. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Di Francesco al termine di Lazio Lecce

“Il risultato è troppo rotondo, è esagerato per i valori che ci sono stati. Abbiamo subito tre occasioni reali e tre gol. La Lazio vive di entusiasmo, non abbiamo concretizzato le occasioni. Non siamo riusciti ad essere pericolosi come abbiamo voluto, abbiamo fatto una buona gara, i valori sono differenti ma non meritavamo un risultato così ampio. Dopo il 2-0 abbiamo perso sicurezza, dovevamo difendere meglio sul gol del vantaggio di Noslin. Loro hanno motore, certe ripartenze le puoi subire poi allungandoti rischi. Siamo stati ingenui sul terzo gol, eravamo disordinati alla fine. Mi dà fastidio aver preso anche il terzo gol. Abbiamo bisogno dei gol degli attaccanti, la Lazio è brava a pressare e loro devono aiutare, abbiamo bisogno di loro. Dobbiamo essere più pericolosi, mi aspetto di più”.

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