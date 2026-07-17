Di Gennaro: “Sarri è stato preso in giro. Gattuso? Allenatore sfortunato”

L’ex calciatore e opinionista sportivo, Antonio Di Gennaro, in questa sua intervista ai microfoni di Radio Laziale è tornato a parlare di Lazio e dei suoi recenti allenatori, passando da Maurizio Sarri fino ad arrivare a Gennaro Gattuso. Senza tralasciare, tuttavia, le recenti scelte di Claudio Lotito.

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Le parole di Di Gennaro nell’intervista sulla Lazio

“Le multiproprietà rovinano il calcio. Guardiamo Bari. Lotito che prende la Reggina a due anni dall’entrata in vigore dalle regola. Cosa significa? Senza Sarri la Lazio sarebbe potuta sprofondare. La gestione Lotito ha fatto un lavoro anni fa grazie a una normativa, ha avuto anni importanti e nell’ultimo periodo l’atteggiamento non ha permesso di restare ad altri livelli. Oggi prende la Reggina. Ma che progetto è? L’anno scorso un allenatore come Sarri ha dovuto sopportare il mercato bloccato, poi è stato preso in giro. Sarri è andato avanti perché è un uomo di parola”

Di Gennaro su Gattuso e la rosa

“Gattuso è un grande lavoratore. Per lui la Lazio è una scommessa, uno che può dare il meglio di sé. So il suo valore, il suo spessore. Come allenatore è stato anche sfortunato. Lui ha accettato questa situazione per dare il meglio di sé. Poi però la squadra va fatta. Ha perso giocatori forti che dovrà sostituire. Gli allenatori devono avere centralità, oggi questo non succede. Taylor è un buon giocatore, può dare tanto. Parliamo di un centrocampista totale. Ma va vista tutta la squadra, se ogni anno mandi via i migliori”.

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