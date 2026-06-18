INTERVISTE
Di Gennaro: “Alla Lazio serve un cambio di proprietà, c’è bisogno di nuova linfa”
Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attualmente commentatore sportivo, in un’intervista ai microfoni di news.superscommesse.it ha parlato anche del difficile momento che attraversa la Lazio: ecco le sue parole.
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Le parole di Di Gennaro nell’intervista sulla Lazio
“A Roma si vive una situazione ambientale difficile, non c’è più feeling con la società. Sarri quest’anno ha fatto un miracolo raggiungendo la finale di Coppa Italia. Magari un cambio di proprietà può dare linfa nuova a tutto il mondo Lazio“.
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