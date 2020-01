Tempo di lettura: < 1 minuto

DI GENNARO LAZIO – La Lazio ha concluso il girone d’andata di Serie A al terzo posto in classifica, a -6 dalla Juventus capolista ma con una gara da recuperare. Antonio Di Gennaro ha parlato così dei biancocelesti, ai microfoni di Tmw Radio.

“La Lazio può competere fino alla fine”

Come organico può competere fino alla fine, visto che non ha le coppe, ma come organico manca. A parte gli undici, gli altri sono di un livello inferiore. Ma Inzaghi, sapendo gestire, ha fatto maturare la squadra”.





“Lazzari non ha le caratteristiche per giocare a 4 in difesa”



“Non ha le caratteristiche per giocare a 4 in difesa. Non sa difendere. In Nazionale fa la difesa a tre e mezzo, lui dovrebbe mettersi lì ma non lo ha mai fatto. Nella Lazio fa l’ala”.