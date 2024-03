Di Gennaro: "Sarri non è bollito, ci sono state divergenze sul mercato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI GENNARO SARRI LAZIO - Antonio Di Gennaro ritiene sorprendente in negativo l'andamento della Lazio. Le quattro sconfitte consecutive pesano molto nel suo giudizio, e non manca il commento sulla situazione di Maurizio Sarri.

Le parole di Di Gennaro sulla crisi della Lazio

In merito ecco il commento di Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio: "Un po' di sorpresa c'è, anche se i risultati determinano il momento. Lo scorso anno la Lazio fece un campionato importante, quest'anno ci sono state divergenze per il mercato, squadra discontinua e Milinkovic non è stato sostituito a dovere, oltre ad altri problemi".

Sugli ultimi risultati negativi

"Nelle ultime 4 sono arrivati solo ko. La sconfitta di Monaco e quella di ieri hanno portato le dimissioni. Vuol dire che non c'è unità d'intenti. Ma non dovrebbe prendersi solo Sarri le responsabilità di tutto questo".

Sul possibile sostituto di Sarri

"Non ci sono allenatori adatti in giro. Con tutto il rispetto per Rocchi e Gregucci, Sarri è un'altra cosa. L'anno di Sacchi al Milan mi ricordo che Berlusconi difese l'allenatore e cominciò la ripresa. Dovrebbe fare la stessa cosa Lotito se crede in Sarri. Non è bollito Sarri. Certo è che se se arrivi secondo e non migliori la squadra, anzi peggiori, la colpa non è solo del tecnico per certi risultati".