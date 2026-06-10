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Di Giovambattista: “Tutti gli uomini vicini alla proprietà smentiscono la cessione”

Published

14 ore ago

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Claudio Lotito

Il giornalista Ilario Di Giovambattista, con un lungo post pubblicato sul suo profilo X, ha voluto fare chiarezza sule voci che si stanno rincorrendo su una presunta imminente cessione della Lazio da parte del presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Di Giovambattista sulle voci di cessione della Lazio

“Siete centinaia a chiedermi in privato se è il DDay della Lazio. Se davvero sta passando di mano la proprietà. Durante tutta la trasmissione RadioRadioLoSport e fino ad ora ho cercato conferme; che non sono arrivate. Ho chiamato tutto il mondo Lazio vicino a Lotito, niente. Un amico caro, un Sindaco iconico legato alla Lazio mi ha detto anzi che per due anni almeno nulla cambia. Non voglio assolutamente smorzare certi entusiasmi e non escludo che tutto quello che hanno scritto e detto diversi comunicatori Lazio stia avvenendo. Ma ripeto tutti gli uomini vicini alla proprietà smentiscono.

È talmente delicato questo momento che prima di dare per certo una notizia così esplosiva occorre avere la prova provata altrimenti si genera prima una felicità immensa e immediatamente dopo uno stato depressivo. Non so perché Calcio e Finanza abbia scritto determinate cose e perché comunicatori laziali abbiano fatto intendere che è certo il passaggio. Se avviene meritano un applauso gigantesco. In caso contrario a determinate persone resta il guadagno economico dei Social, a un milione di persone l’amarezza più profonda”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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