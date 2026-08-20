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Di Giovambattista: “Stop figuracce, Lazio zimbello d’Italia. Lotito, prendi un attaccante vero”

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3 ore ago

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Di Giovambattista Dieng Lazio attaccante parole

In diretta su Radio Radio – Lo Sport, il direttore Ilario Di Giovambattista ha commentato duramente quanto accaduto tra Bamba Dieng e la Lazio, focalizzandosi soprattutto sull’immagine del club e sull’effetto che vicende di questo tipo producono sulla tifoseria.

Leggi anche: “Melli: “La Lazio deve tornare una squadra normale, oggi va in campo qualcosa di indefinto”

Le parole di Di Giovambattista su Dieng e la Lazio

Così si fanno delle figure barbine. La Lazio non può diventare lo zimbello d’Italia. Una società non è soltanto di chi la possiede e la gestisce, è soprattutto della gente. Capisco il tema economico, ma bisogna stare attenti. Così si rischia di diventare lo zimbello d’Italia, e la Lazio non lo merita. Presidente, pretendiamo che la Lazio prenda un attaccante vero. Deve essere un centravanti credibile. La proprietà non ricapitalizza, non mette soldi. Ma adesso il centravanti bisogna prenderlo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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