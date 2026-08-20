Di Giovambattista: “Stop figuracce, Lazio zimbello d’Italia. Lotito, prendi un attaccante vero”

In diretta su Radio Radio – Lo Sport, il direttore Ilario Di Giovambattista ha commentato duramente quanto accaduto tra Bamba Dieng e la Lazio, focalizzandosi soprattutto sull’immagine del club e sull’effetto che vicende di questo tipo producono sulla tifoseria.

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Le parole di Di Giovambattista su Dieng e la Lazio

“Così si fanno delle figure barbine. La Lazio non può diventare lo zimbello d’Italia. Una società non è soltanto di chi la possiede e la gestisce, è soprattutto della gente. Capisco il tema economico, ma bisogna stare attenti. Così si rischia di diventare lo zimbello d’Italia, e la Lazio non lo merita. Presidente, pretendiamo che la Lazio prenda un attaccante vero. Deve essere un centravanti credibile. La proprietà non ricapitalizza, non mette soldi. Ma adesso il centravanti bisogna prenderlo”.

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