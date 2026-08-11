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INTERVISTE

Di Giovambattista: “Il Flaminio è una vergogna tutelata”

Published

13 ore ago

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Flaminio

Durissimo editoriale di Ilario Di Giovambattista su Radio Radio in merito alla situazione intricata dello stadio Flaminio.

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Le parole pungenti di Ilario di Giovambattista sullo stadio Flaminio.

“Ma ci siete mai andati al Flaminio? È un rudere, è una cosa schifosa. Siamo un Paese che fa ridere, è proprio una barzelletta”, ha attaccato Ilario. A prescindere dalla Lazio, il Flaminio è una vergogna tutelata per la famiglia Nervi, perché c’è un vincolo. Affermare che quel rudere abbandonato, dove dentro ci sono serpenti, debba rimanere così e mettersi contro qualsiasi forma di miglioramento è assurdo”.

Di Giovambattista attacca la famiglia Nervi.

“Se dicono che non può essere uno stadio, allora la famiglia Nervi prendesse i soldi, lo rifacesse e ce lo consegnasse. I vincoli sono fatti anche per essere abbattuti, quindi qualcuno prendesse in mano la situazione. È una cosa che fa orrore, veramente”.

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