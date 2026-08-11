INTERVISTE
Di Giovambattista: “Il Flaminio è una vergogna tutelata”
Durissimo editoriale di Ilario Di Giovambattista su Radio Radio in merito alla situazione intricata dello stadio Flaminio.
LEGGI ANCHE: Flaminio, terminata la Conferenza dei servizi preliminare: due ipotesi al vaglio
Le parole pungenti di Ilario di Giovambattista sullo stadio Flaminio.
“Ma ci siete mai andati al Flaminio? È un rudere, è una cosa schifosa. Siamo un Paese che fa ridere, è proprio una barzelletta”, ha attaccato Ilario. A prescindere dalla Lazio, il Flaminio è una vergogna tutelata per la famiglia Nervi, perché c’è un vincolo. Affermare che quel rudere abbandonato, dove dentro ci sono serpenti, debba rimanere così e mettersi contro qualsiasi forma di miglioramento è assurdo”.
Di Giovambattista attacca la famiglia Nervi.
“Se dicono che non può essere uno stadio, allora la famiglia Nervi prendesse i soldi, lo rifacesse e ce lo consegnasse. I vincoli sono fatti anche per essere abbattuti, quindi qualcuno prendesse in mano la situazione. È una cosa che fa orrore, veramente”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO13 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
NOTIZIE7 ore ago
Flaminio, il discorso stadio va avanti: il Comune risponde alla Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO11 ore ago
Affare Piccoli, valzer di bomber in Serie A: Lazio a bocca asciutta
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Gimenez Lazio, mossa ufficiale del Porto: si può chiudere in poco tempo