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Di Giovambattista: “Icardi verso il Betis Siviglia, per la Lazio forse Pinamonti”
Anche Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, su X ha dato aggiornamenti sul futuro di Mauro Icardi: l’argentino si allontana dalla Lazio e va verso il Betis Siviglia, in biancoceleste forse arriverà Pinamonti.
Leggi anche: Romano: “Tra Icardi e la Lazio distanze elevate. A oggi, non si procede”
Gli aggiornamenti di Di Giovambattista su Icardi alla Lazio
“Icardi verso il Betis Siviglia. Per la SS Lazio c’è Pinamonti. Forse”. Questo il lapidario tweet del giornalista sul suo profilo X.
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