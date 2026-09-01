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Di Giovambattista netto: “La Lazio non prende Icardi”
Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, con un tweet pubblicato su X ha fatto calare il sipario sulla trattativa della Lazio per provare a prendere Icardi: secondo il giornalista, l’attaccante argentino non vestirà la maglia biancoceleste.
Leggi anche: Mattei: “Finanze Lazio boccheggiano. Mercato? Fatto per accontentare Lotito e Gattuso”
Di Giovambattista chiude la possibilità di vedere Icardi alla Lazio
Di seguito il post del giornalista sulla trattativa Icardi-Lazio: “La SSLAZIO non prende Icardi”.
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