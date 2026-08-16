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Di Giovambattista: “Prossima settimana decisiva per Icardi alla Lazio, si entra nel vivo”

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58 minuti ago

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Di Giovambattista Icardi Lazio

Ilario Di Giovambattista, noto giornalista di Radio Radio, con un post pubblicato su X ha fatto rivelazioni importanti per quanto riguarda il possibile approdo di Mauro Icardi alla Lazio. Ecco cosa ha scritto.

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Le rivelazioni di Di Giovambattista su Icardi alla Lazio

I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi per Icardi e la Lazio. Si entra nel vivo della trattativa e le parti dopo lunghi colloqui telefonici avranno l’incontro in presenza. Da quello che abbiamo ricostruito ad oggi l’argentino mette la Lazio e il ritorno in Italia al primo posto“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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