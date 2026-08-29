NOTIZIE
Di Giovambattista: “Cancellieri rifiuta tutto, Ratkov in Spagna a breve. Romagnoli? Vuole Atalanta”
Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, con un post su X ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato in entrata e in uscita della Lazio: Ratkov a breve in Spagna, stallo per Cancellieri e Romagnoli che vuole l’Atalanta.
Leggi anche: Damascelli: “Protesta tifosi? Disobbedienza che non aiuta e non risolve nulla”
Di Giovambattista sul mercato della Lazio: tutto su Romagnoli, Ratkov e Cancellieri
“Ultimi giorni di calciomercato anche in casa Lazio. Ratkov verso la Spagna a ore. Romagnoli vuole l’Atalanta. Cancellieri rifiuta due offerte. Lazzari interesse del Sassuolo. Sul mercato in entrata un attaccante, un esterno e un centrale difensivi. Se partono calciatori nei ruoli indicati”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Roma
|3
|1
|3
|Inter
|3
|1
|4
|Napoli
|3
|1
|5
|Lecce
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|1
|19
|Fiorentina
|0
|1
|20
|Venezia
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Romagnoli, l’Al Sadd torna all’assalto: si può chiudere al fotofinish
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Dalla Croazia sicuri: “Sergi Dominguez partirà”
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo