Di Giovambattista: “Con la Lazio non ci ho mai mangiato, non come chi sparge odio dopo 20 anni”

Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, in risposta a un commento su X, ha spiegato di aver detto a Lotito di essere meno freddo e più laziale, per poi ribadire di non aver mai avuto guadagni dalla Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Di Giovambattista sulla Lazio, Lotito e la protesta dei tifosi

“Claudio devi essere meno freddo meno imprenditore. Devi fare qualcosa di più laziale. La Lazio ha la tifoseria più bella d’Italia “. Queste sono le cose serie che gli ho detto. E comunque io con la Lazio non ci ho mai mangiato. Ho solo fatto cose belle per la gente. A differenza di chi sta spargendo odio dopo 20 anni“.

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