Di Giovambattista: “Clamoroso errore di valutazione sul valore della rosa. I tifosi…”

Ilario Di Giovambattista, con un tweet su X, ha polemizzato con i media nazionali per il poco interesse dimostrato per il primato della Lazio, per poi parlare della contestazione e della reale valutazione della rosa: ecco le sue parole.

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Le parole di Di Giovambattista sulla Lazio e la polemica con i media

“La Lazio è prima in Classifica ma per le trasmissioni televisive nazionali è una squadra trasparente. Perché accade questo? Per una concausa di motivi. Innanzitutto rispetto alle grandi avrebbe un “piccolo ” bacino d’utenza quindi sarebbe forte il rischio di perdere ascolto parlando di Lazio. I tifosi vorrebbero che si parlasse quasi solo della contestazione e non del campo e questo comporterebbe una conoscenza troppo specifica delle cose. Non da ultimo il dover giustificare un clamoroso errore di valutazione (almeno momentanea) sul reale valore della rosa. Aggiungiamo che la Società fa poco o nulla per ingraziarsi direttori e conduttori e la frittata è fatta. La Lazio è considerata un’intrusa momentanea che presto tornerà dove tutti l’avevano prevista tra l’ottavo e il decimo posto”.

La Lazio è prima in Classifica ma per le trasmissioni televisive nazionali è una squadra trasparente. Perché accade questo? Per una concausa di motivi. Innanzitutto rispetto alle grandi avrebbe un "piccolo " bacino d’utenza quindi sarebbe forte il rischio di perdere ascolto parlando di Lazio. I tifosi vorrebbero che si parlasse quasi solo della contestazione e non del campo e questo comporterebbe una conoscenza troppo specifica delle cose. Non da ultimo il dover giustificare un clamoroso errore di valutazione (almeno momentanea) sul reale valore della rosa. Aggiungiamo che la Società fa poco o nulla per ingraziarsi direttori e conduttori e la frittata è fatta. La Lazio è considerata un’intrusa momentanea che presto tornerà dove tutti l’avevano prevista tra l’ottavo e il decimo posto. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) October 12, 2026

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