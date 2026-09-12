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Di Giovambattista: “Primo tempo spettacolo della Lazio, poi solo Milan”

Published

2 ore ago

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Di Giovambattista Lazio Milan analisi

Ilario Di Giovambattista, nel commentare il 2-2 tra Lazio e Milan, con un tweet su X ha analizzato la sfida dell’Olimpico. Ecco le sue parole.

Leggi anche: PAGELLE Lazio Milan 2-2: Cancellieri e Noslin illudono, poi il crollo nella ripresa. Lazio a due facce

Le parole di Di Giovambattista sul pari tra Lazio e Milan

“Primo tempo spettacolare Lazio che chiude sul 2-0 (Cancellieri-Noslin) anziché sul 5-0 tante sono state le occasioni biancocelesti. Ripresa con tanto Milan soprattutto per l’indemoniato Moreira autore di una doppietta in tre minuti. Poi non accade quasi più nulla e finisce con un pareggio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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