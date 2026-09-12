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Di Giovambattista: “Primo tempo spettacolo della Lazio, poi solo Milan”
Ilario Di Giovambattista, nel commentare il 2-2 tra Lazio e Milan, con un tweet su X ha analizzato la sfida dell’Olimpico. Ecco le sue parole.
Leggi anche: PAGELLE Lazio Milan 2-2: Cancellieri e Noslin illudono, poi il crollo nella ripresa. Lazio a due facce
Le parole di Di Giovambattista sul pari tra Lazio e Milan
“Primo tempo spettacolare Lazio che chiude sul 2-0 (Cancellieri-Noslin) anziché sul 5-0 tante sono state le occasioni biancocelesti. Ripresa con tanto Milan soprattutto per l’indemoniato Moreira autore di una doppietta in tre minuti. Poi non accade quasi più nulla e finisce con un pareggio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
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|6
|3
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|3
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|3
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|3
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|1
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|0
|3
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|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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