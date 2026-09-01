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Di Giovambattista: “Non sono amico di Lotito. Non accetto gli insulti”
Aspro commento da parte del direttore di Radio Radio che ha voluto mettere a tacere circa alcuni interessi che legherebbero Ilario Di Giovanbattista al presidente della Lazio Claudio Lotito.
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Le parole di Di Giovanbattista su Lotito
“Non sono amico di Lotito né ho preso mai un euro dalla Lazio. Accetto le critiche ma non gli insulti. Radio Radio è libera: se avete dubbi venite qui e confrontiamoci in diretta”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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