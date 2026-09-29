Connect with us

NOTIZIE

Di Giovambattista rivela: “Malagò non ha chance di restare, sennò si va verso il penale”

Published

58 minuti ago

on

Di Giovambattista Malagò Figc commissariamento tesseramento

Ilario Di Giovambattista, sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, ha parlato della vicenda regolamentare legata all’elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC, affermando che l’ex numero uno del CONI non ha alcuna chance di restare in Federazione. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Frattesi: “Ho il fuoco dentro, voglio continuare a giocare e a segnare”

Le parole di Di Giovambattista sulla vicenda Malagò-FIGC

Malagò non ha proprio chance di restare. Se fanno qualcosa per farlo restare, si va verso il penale. È stato scritto un falso e purtroppo ci va di mezzo lui, perché gliel’hanno fatto scrivere ovviamente, e ci va di mezzo un’intera commissione di controllo. Hanno scritto il falso e devono essere processati a livello sportivo e condannati. Il futuro non può più essere di Malagò“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI