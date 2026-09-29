Di Giovambattista rivela: “Malagò non ha chance di restare, sennò si va verso il penale”

Ilario Di Giovambattista, sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, ha parlato della vicenda regolamentare legata all’elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC, affermando che l’ex numero uno del CONI non ha alcuna chance di restare in Federazione. Ecco le sue parole.

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Le parole di Di Giovambattista sulla vicenda Malagò-FIGC

“Malagò non ha proprio chance di restare. Se fanno qualcosa per farlo restare, si va verso il penale. È stato scritto un falso e purtroppo ci va di mezzo lui, perché gliel’hanno fatto scrivere ovviamente, e ci va di mezzo un’intera commissione di controllo. Hanno scritto il falso e devono essere processati a livello sportivo e condannati. Il futuro non può più essere di Malagò“.

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