Di Giovambattista: “La Lazio si può ancora rialzare”

Il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, ha voluto mandare un messaggio direttamente alle figure di vertice della Lazio: nel suo intevento si è rivolto esplicitamente a Lotito, Fabiani, Gattuso e Zaccagni.

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Di Giovambattista manda un messaggio alle figure di vertice della Lazio

“Mi volevo rivolgere al presidente Lotito, al responsabile tecnico, all’allenatore Gattuso e al capitano Zaccagni. Secondo me, va convocata immediata una conferenza stampa. Non dimenticate che sta per iniziare il campionato, la stagione si può ancora salvare. Conferenza stampa per annunciare iniezioni tecniche alla squadra, perché la Lazio è in evidente calo tecnico”.

“Quando una società va in difficoltà anche economica, è l’azionista di maggioranza che deve mettere dei capitali all’interno, altrimenti si va in un loop. Al presidente chiedo di mettere risorse nuove. O ti fai aiutare da qualcuno, o si mettono dentro delle risorse nuove. Altrimenti si rischia. All’allenatore dico: abbiamo grande rispetto, ma non ci si può basare solo sull’elmetto e sulla voglia di reagire”.

“A me la Lazio, tatticamente, sembra una squadra squinternata. Qualcuno sta lì per timbrare il cartellino. Chiedo una conferenza stampa in cui tutti voi chiedete aiuto alla gente. Poi magari non torneranno, ma intanto voi avete chiesto aiuto e anche scusa. L’orgoglio uccide i rapporti. Chiedere scusa perché si è sbagliato e chiedere aiuto perché questo è un bene di qualche milione di persone, non di una persona”.

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