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Di Giovambattista: “Sarri ha distrutto psicologicamente Ratkov, Lazio può guadagnare da lui”
Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, con un post sulla sua pagina X, parlando del trasferimento di Ratkov al Levante, ha accusato Sarri di aver “distrutto psicologicamente” il calciatore, difendendo l’investimento. Ecco le sue parole.
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Le parole di Di Giovambattista su Ratkov e Sarri
“Ratkov andrà nella Liga e li capiremo. La Lazio ha la possibilità di non perdere un euro ma di guadagnare da Ratkov. Sarri è stato colui che lo ha distrutto psicologicamente e il ragazzo non ha avuto la forza di reagire”.
Redazione Lazionews.eu
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