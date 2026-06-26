Di Giovambattista: “Sarri ha preso ed è scappato, se amava la Lazio restava”

Ilario Di Giovambattista, nel corso della parte finale dello spazio Lazio andato in onda su Radio Radio, ha rivolto un durissimo affondo nei confronti di Maurizio Sarri, attuale nuovo tecnico dell’Atalanta. Ecco le sue parole.

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Le parole di Di Giovambattista sull’addio di Sarri alla Lazio

“Sarri è stato il detonatore che ha fatto esplodere tutto, cioè alcune sue prese di posizione hanno fatto esplodere la tifoseria, che l’ha messo al centro, ma poi Sarri ha preso ed è scappato, due anni di contratto, se ne è andato. Se voleva così bene alla Lazio, restava alla Lazio e faceva con quello che aveva. D’altronde gli allenatori devono essere bravi a fare anche con quello che hanno. Di tutto sto ambaradam, Lotito sotto assedio, tutti sotto mazzola, tutti criticati, l’unico che va a fare meglio, chi è? Sarri! Di tutta questa stagione, chi è che ha guadagnato? Sarri! Dove sta Sarri? Sta alla Lazio? No, se ne è andato. I suoi 2 milioni e mezzo più bonus li ha presi, cioè lui non si è assolutamente sacrificato per la Lazio, questo lo dobbiamo dire.

Detto questo, se ci fosse stato Baroni quest’anno, si rischiava grosso. Dobbiamo dire sia una cosa che l’altra: ad un certo punto lui è stato capace anche di aggregare la squadra intorno a sé, poi dobbiamo dare un calcio al centro e uno alla botte, è vero che in tante partite la Lazio era di una noia mortale, guardarla ti faceva vomitare. Era per colpa dei giocatori? Ma erano gli stessi dell’anno precedente. L’unico che ha guadagnato da tutta la vicenda è stato Sarri che è andato a guadagnare molto di più che alla Lazio.

Non è che è rimasto, si è sacrificato, ha preso e se n’è andato, però probabilmente nell’accezione di oggi, tutto quello che si fa contro la società è laziale, tutto quello che non è contro è contro la Lazio e il fatto di essere un po’ più moderati è anti laziale. Questa è l’esatta fotografia del momento della Lazio, io lo capisco benissimo perché ci convivo tutti i giorni, il momento più drammatico da quando commento la Lazio”.

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