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Di Giovambattista smentisce: “La notizia di Mattioli sulla possibile cessione della Lazio non risulta vera”
Dopo l’intervista di Mattioli dove parlava di una possibile trattativa tra un saudita e Lotito per la cessione della Lazio, il direttore di Radio radio, Ilario Di Giovambattista ha smentito tutto attraverso un post sui social.
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La smentita di Di Giovambattista della cessione della Lazio
“Radio Radio è una radio libera e in diretta ognuno esprime il suo pensiero e diffonde notizie. Quella lanciata su una prima proposta Araba per la Lazio respinta da Lotito che ora starebbe pensando ad una controfferta, notizia diffusa da Mario Mattioli ci risulta DESTITUITA DI FONDAMENTO. Come direttore Editoriale ho il dovere di comunicare che a RadioRadio queste informazioni non risultano. Come sempre accade ognuno si assume la responsabilità di ciò che afferma”.
Redazione Lazionews.eu
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