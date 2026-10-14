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Di Giovambattista: “Molti laziali non sono felici del momento”
Intervento a gamba tesa da parte del direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, che durante la diretta ha parlato di come secondo lui la Lazio prima in classifica sia un problema per molti tifosi laziali che sperano solo di vedere Claudio Lotito andare via.
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Le parole di Di Giovambattista sui tifosi della Lazio
“Affossando la Lazio, si affossa Lotito. Questa è l’equazione. Molti laziali, almeno quello che leggo sui social, si percepisce che non sono felici. Io penso che il momento dispiace e parecchi. Io non mi auguro che la Lazio perde, altri sì e questo è matematico: lo posso garantire”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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