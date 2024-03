Di Livio: "Curioso di vedere Tudor sulla panchina della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI LIVIO LAZIO JUVENTUS - Angelo Di Livio esprime tutta la sua curiosità per la nuova Lazio di Igor Tudor. Ecco di seguito il pensiero dell'ex calciatore per il match dell'Olimpico contro la Juventus.

Il pensiero di Di Livio su Lazio - Juventus

Queste le parole di Angelo Di Livio a TvPlay, in vista di Lazio - Juventus: "Sono curioso di vedere Tudor all’opera sulla panchina della Lazio. Lui è carico, so che aveva molta voglia di tornare in Italia. Vediamo se partirà con il suo credo o se riproporrà lo stesso modulo di Sarri. Mi ha sorpreso come allenatore: a Verona e Marsiglia ha fatto molto bene".