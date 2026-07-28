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Di Marzio: “Markmann ha rifiutato la Lazio, trattativa saltata”
L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, in un tweet apparso sul suo profilo X, ha fatto sapere che la trattativa della Lazio per Markmann sarebbe del tutto saltata: ecco le sue parole in merito.
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Di Marzio su Markmann alla Lazio: la trattativa sarebbe saltata
“Noah Markmann ha rifiutato la proposta della Lazio. La trattativa con Nordsjælland è saltata”, si legge su X.
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