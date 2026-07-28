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Di Marzio: “Markmann ha rifiutato la Lazio, trattativa saltata”

Published

31 minuti ago

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Di Marzio Markmann Lazio trattativa saltata

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, in un tweet apparso sul suo profilo X, ha fatto sapere che la trattativa della Lazio per Markmann sarebbe del tutto saltata: ecco le sue parole in merito.

Leggi anche: Pedro compie 39 anni: gli auguri della Lazio

Di Marzio su Markmann alla Lazio: la trattativa sarebbe saltata

“Noah Markmann ha rifiutato la proposta della Lazio. La trattativa con Nordsjælland è saltata”, si legge su X.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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