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Di Marzio: “Pinamonti alla Lazio, trattativa chiusa”
C’è l’annuncio di Gianluca Di Marzio su X, noto esperto di mercato, per Pinamonti alla Lazio: secondo il giornalista di Sky Sport la trattativa con il Sassuolo si sarebbe chiusa positivamente. Ecco il post.
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L’annuncio di Di Marzio su Pinamonti alla Lazio
“Pinamonti alla @OfficialSSLazio: trattativa chiusa”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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