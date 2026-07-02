Di Michele: “Liberali? Il Como ha fatto un grandissimo affare”

L’ex calciatore David Di Michele, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del trasferimento di Liberali al Como – accostato per poco anche alla Lazio – e dell’affare fatto dal club lariano: ecco le sue parole.

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Le parole di Di Michele nell’intervista su Liberali al Como

“Aveva fatto vedere delle cose al Milan, però quest’anno ha fatto bene. È uno di grande prospettiva, oggi si è consacrato in Serie B, facendo ottime cose. E ha personalità, come ha dimostrato a Catanzaro, dove si è preso in mano la squadra. Bravo lui, bravo Aquilani. L’affare lo ha fatto di sicuro il Como”.

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