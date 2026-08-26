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INTERVISTE

Di Michele: “Pinamonti? È il migliore che potevi prendere a quelle cifre”

Published

37 minuti ago

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Andrea Pinamonti

Andrea Pinamonti è l’ultimo acquisto (per ora) della sessione estiva di mercato della Lazio, l’ex calciatore David Di Michele ha commentato il colpo del club biancoceleste ai microfoni di Tuttomercatoweb.

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Di Michele sul nuovo centravanti della Lazio Andrea Pinamonti.


“A me non ha mai fatto impazzire, però è il meglio che si potesse prendere a certe cifre. Certo, parlando di Lazio se guardiamo al passato c’erano altri giocatori di spessore. Può dare una mano, ma bisognerà vedere se riuscirà a reggere la pressione di un ruolo che come detto ha un peso”.

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