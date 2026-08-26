INTERVISTE
Di Michele: “Pinamonti? È il migliore che potevi prendere a quelle cifre”
Andrea Pinamonti è l’ultimo acquisto (per ora) della sessione estiva di mercato della Lazio, l’ex calciatore David Di Michele ha commentato il colpo del club biancoceleste ai microfoni di Tuttomercatoweb.
LEGGI ANCHE: Zauri: “Vedo Lotito in difficoltà, Gattuso conosceva la situazione”
Di Michele sul nuovo centravanti della Lazio Andrea Pinamonti.
“A me non ha mai fatto impazzire, però è il meglio che si potesse prendere a certe cifre. Certo, parlando di Lazio se guardiamo al passato c’erano altri giocatori di spessore. Può dare una mano, ma bisognerà vedere se riuscirà a reggere la pressione di un ruolo che come detto ha un peso”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI10 ore ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO24 minuti ago
Pinamonti a Formello per le visite mediche: firma e ufficialità in vista
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Dalla Bundes insistono per Ratkov: la situazione