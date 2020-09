Tempo di lettura: < 1 minuto

DI NATALE IMMOBILE LAZIO – E’ stato uno degli attaccanti italiani più prolifici in Serie A, protagonista per ben dodici stagioni con la maglia dell’Udinese. Antonio Di Natale, in Friuli dal 2004 al 2016 ha collezionato ben 446 presenze e 227 gol in bianconero. Attualmente allenatore dell’U17 dello Spezia, l’ex bomber ha parlato anche della Lazio di Ciro Immobile in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Antonio Di Natale su Ciro Immobile

“Sono felice per Ciro. E’ svelto, sveglio, fa assist. Si butta dentro, ed ama giocare libero, un po’ come facevo io. Sa fare tutto, e anche per la Nazionale sarà fondamentale. Belotti è più forte fisicamente, ma credo che in Azzurro i due non possano giocare insieme”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.