Di Salvo: “Vi spiego perché è meglio allenarsi in montagna”

Valter Di Salvo, ex preparatore atletico, fra le altre, di Lazio, Real Madrid e Manchester United e oggi performance manager che fa la spola tra Coverciano e il Qatar, ha spiegato in un’intervista comparsa oggi sulle colonne di la Repubblica perché è preferibile per le squadre di calcio organizzare il ritiro in montagna, scelta non seguita dalla Lazio, che è rimasta nel caldo di Formello.

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Le parole di Di Salvo nell’intervista sui benefici del ritiro in montagna

“Allenarsi in montagna non serve a migliorare il trasporto sanguigno, per cui servirebbero quote altissime. Però fa più fresco, c’è tranquillità e si spezza la routine. È meglio prevedere una prima settimana di ritiro con attività leggera, e magari con la possibilità per i calciatori di portare con sé le famiglie. Una sorta di ponte fra le ferie e il ritorno al lavoro. L’ho fatto anche a Manchester, e Alex Ferguson ha apprezzato”.

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