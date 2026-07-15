Di Vaio fa cinquanta! Gli auguri della Lazio

L’ex attaccante della Lazio, Marco Di Vaio, festeggia oggi il suo cinquantesimo compleanno: un’occasione speciale in cui non potevano mancare gli auguri della società biancoceleste per una dei campioni della sua più che centenaria storia, in un messaggio diffuso sul proprio sito web.

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Gli auguri della Lazio a Marco Di Vaio per il suo 50° compleanno

“Compie oggi 50 anni Marco Di Vaio. L’ex attaccante, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha collezionato 18 presenze e 6 gol con la Lazio, tra il 1993 e il novembre 1995. Nella Capitale, ha conquistato un campionato Primavera nella stagione 1994/1995”.

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