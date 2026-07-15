Di Vaio: “La Lazio era il mio sogno, Nesta il fratello che non ho mai avuto”

L’ex calciatore e attuale direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, durante un’intervista ai microfoni de il Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera, del suo periodo con la Lazio e dell’amicizia con Nesta.

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L’intervista di Di Vaio sulla Lazio e su Nesta

Di Vaio sulla Lazio

“Mio padre, che era laziale, l’anno prima aveva rifiutato la Roma perché era convinto che sarei finito alla Lazio. Era una convinzione tutta sua, nessuno gli aveva mai detto nulla. Poi giocammo un torneo contro la Lazio: c’era già Alessandro Nesta, segnai una doppietta e a fine partita dissero a mio padre che mi avrebbero preso. Alla fine, aveva avuto ragione lui. La Lazio era il mio sogno”.

Di Vaio su Nesta

“Ce ne sono tante, ma se devo scegliere dico Alessandro Nesta. È stato il fratello che non ho mai avuto. E poi il calcio mi ha regalato un altro fratello: Diego Pérez. Per i miei cinquant’anni mi ha fatto una sorpresa incredibile. È arrivato dall’Uruguay senza dirmi niente. Me lo sono trovato in casa. Una gioia enorme”.

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