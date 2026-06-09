In casa Lazio è tempo di scelte in sede di calciomercato e tra i destini da decidere c’è anche quello di Dia. Il giocatore, che a breve sarà riscattato definitivamente, è in uscita da Formello: ecco gli ultimi aggiornamenti.

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La Lazio vuole cedere Dia: ecco gli ultimi dettagli

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo quanto riportato da la Repubblica, alla Lazio sarebbe giunta la notizia dell’esistenza di una squadra francese che acquisterebbe Boulaye Dia per 16 milioni di euro. Dalle parti di Formello, però, aspettano ancora affondi concreti per l’attaccante senegalese,

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Il Corriere dello Sport rilancia la volontà della Lazio di liberarsi di Dia. A fine giungo di quest’anno, infatti, scatterà l’obbligo di riscatto, pari a circa 11 milioni, un peso non indifferenti per le casse biancocelesti. A maggior ragione in caso di mercato a saldo zero, l’uscita del senegalese, impiegato scarsamente e con scarsi risultati, darebbe ossigeno ai conti della Lazio.

Secondo quanto riportato dalla redazione de La Repubblica, l’obiettivo è quello di cedere Boulaye Dia nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ricordiamo che quest’estate scatterà l’obbiligo di riscatto del centravanti. La Lazio, infatti, dovrà versare nelle casse della Salernitana: 11,3 milioni di euro.

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