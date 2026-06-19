Aggiornato al 19 giugno 2026

In casa Lazio è tempo di scelte in sede di calciomercato e tra i destini da decidere c’è anche quello di Dia. Il giocatore, che a breve sarà riscattato definitivamente, è in uscita da Formello: ecco gli ultimi aggiornamenti.

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La Lazio vuole cedere Dia: ecco gli ultimi dettagli di calciomercato

AGGIORNAMENTO 19 GIUGNO – La Lazio vuole cedere Dia, ma prima dovrà riscattarlo dalla Salernitana per 11,3 milioni di euro. Una volta concluso questo passaggio, da luglio, ecco che il club biancoceleste potrà pensare alla cessione dell’attaccante senegalese. Estimatori ne ha in Francia, in Ligue 1, soprattutto per le sue precedenti esperienze allo Stade Reims. D’oltralpe, come riportato dal CdS, il centravanti africano ha lasciato un buon ricordo e si parla di club pronti a valutarlo circa 15 milioni di euro. A spingere verso l’addio è soprattutto la delusione degli ultimi due anni, con stagioni gravemente insufficienti sul piano del rendimento e dei gol. Con Sarri ha segnato la miseria di appena 2 gol in 30 presenze, decisamente troppo poco. Le difficoltà si sono poi anche riflesse sul piano internazionale, visto che il calciatore non è stato convocato dalla sua Nazionale per il Mondiale.

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – Pur restando vago, il Corriere dello Sport rilancia sul possibile interesse dalla Francia per l’ex Salernitana, che la Lazio deve riscattare per via dell’obbligo. Il quotidiano non fa il nome di alcuna squadra, ma parla di una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Sul mercato in uscita degli attaccanti, il senegalese ha oggi più mercato di Noslin, altro nome di cui a Formello ci si disfarrebbe volentieri, per fare cassa.

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo quanto riportato da la Repubblica, alla Lazio sarebbe giunta la notizia dell’esistenza di una squadra francese che acquisterebbe Boulaye Dia per 16 milioni di euro. Dalle parti di Formello, però, aspettano ancora affondi concreti per l’attaccante senegalese,

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Il Corriere dello Sport rilancia la volontà della Lazio di liberarsi di Dia. A fine giungo di quest’anno, infatti, scatterà l’obbligo di riscatto, pari a circa 11 milioni, un peso non indifferenti per le casse biancocelesti. A maggior ragione in caso di mercato a saldo zero, l’uscita del senegalese, impiegato scarsamente e con scarsi risultati, darebbe ossigeno ai conti della Lazio.

Secondo quanto riportato dalla redazione de La Repubblica, l’obiettivo è quello di cedere Boulaye Dia nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ricordiamo che quest’estate scatterà l’obbiligo di riscatto del centravanti. La Lazio, infatti, dovrà versare nelle casse della Salernitana: 11,3 milioni di euro.

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